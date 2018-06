Article Tools Font size – + Share This



This year’s Abington Little League all-star selections are as follows.

12-year-olds

Abington National

Conner Abel

Zach Brister

Eugene Curtin

Thomas LaCoe

Michael Naegele

Mark Nazar

Ryan Nealon

Jake Rowlands

Andrew Summa

Reece Vida

Declan Walsh

Gavin Walsh

Abington American

Lincoln Anderson

Austin Boersma

Adam Dempsey

Connor Griffin

Brian Heard

Jake Lenahan

Luke Leventhal

Joseph Ramey

Kevin Schmidt

Samuel Specht

Luke Swank

Madison Zalewski

10-11-year-olds

Abington National

Nicholas Bradley

Daniel Fritch

William Herold

Myles Knott

Brandon Lezinski

Derek Locker

Robert Lucas

Teddy Pietryka

William Ramey

Seamus Spangenberg

David Tigue

Benedict Walsh

Abington American

Christopher Begley

Carson Bird

Liam Fick

Finn Goldberg

Justin Kim

Christian Mamera

Brock Pentasuglio

Hunter Pentasuglio

Tate Pentasuglio

Domenic Peters

Christopher Ramey

Dominic Vergnetti

8-10-year-olds

Abington National

Gavin Anders

Jason Casper

Cooper Cottrell

Aidan Gardner

Connor Kalinoski

Noah Kayal

Greyson Locker

Lucas Mendez

Race Moraski

Christopher Naegele

Jack Pavuk

Christopher Tayoun

Abington American

William Arp

Matthew Byrd

Chase Durkin

Evan Gonzalez

Seamus Kelly

Colin Knott

Jack Nalevanko

Harshal Patel

Lukas Ruane

Cayd Sespico

Raphael Thomas

Reese Zalewski