S. ABINGTON TWP. — Dr. Marianne Rivers, principal of Summit Christian Academy, announced the first quarter honor roll, as follows.

12th grade

Jonathan DeWarren

11th grade

James Schmidt, Jr.

10th grade

Leah Himka

Joshua Masters

Ninth grade

Ethel Schmidt

Eighth grade

Philip Beckish

Joshua DeWarren

Logan Treat

Seventh grade

Kylie Butash

Chase Feldman

Kendra Izon

Alethia Masters

Paige Rivers

Nathan Schmidt

Camilla Treat

Sixth grade

Noah Dietrich

Audrey Izon

Ruby Redfield

Logan Schmidt

Fifth grade

Jaylee Gonzalez

Hailey Miller

Avery Rivers

Fourth grade

Gabriel Bruckner

Chase Butash

Shannon DeWarren

Amelia Dietrich

Zachary Feldman

Joshua Jimenez

Sarah Lynott

Violet Redfield

Caleb Ryan

Anna Schmidt

Adrian Treat

Third grade

Ethan Bell

Gianella Bruckner

Landon Bruckner

Samson Cordonnier

Trayton Feldman

Judah Gard

Faith Miller

Grace Selenski

Robert Walsh

Second grade

Katelyn Banta

Djimon Bosu

Colten Butash

Violet Dietrich

Marissa Jeffery

Andrew Schmidt

First grade

Rachel Beckish

Aylah Gard

Emily Irish

Liam Ryan