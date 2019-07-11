S. ABINGTON TWP — Summit Christian Academy Principal Marianne Rivers announced the fourth quarter honor roll as follows.
10th grade
Burke Colombo
Ninth grade
Leah Himka
Grace Palmiter
Eighth grade
Ally Plantz
Ethel Schmidt
Seventh grade
Kaylee Parker
Logan Treat
Sixth grade
Kylie Butash
Kendra Izon
Alethia Masters
Paige Rivers
Nathan Schmidt
Camilla Treat
Fifth grade
Noah Dietrich
Johnathan Feldman
Audrey Izon
Ruby Redfield
Logan Schmidt
Fourth grade
Marquise Bloom
Jaylee Gonzalez
Faith Mielo
Hailey Miller
Avery Rivers
Third grade
Gabriel Bruckner
Chase Butash
Brian Deschaine III
Amelia Dietrich
Zachary Feldman
Channing Heuer
Dominic Heuer
Joshua Jimenez
Sarah Lynott
Violet Redfield
Caleb Ryan
Anna Schmidt
Alexander Snipes
Adrian Treat
Second grade
Gianella Bruckner
Ethan Bell
Samson Cordonnier
Landon Bruckner
Judah Gard
Trayton Feldman
Faith Miller
Grace Selenski
Robert Walsh
First grade
Katelyn Banta
Djimon Bosu
Colten Butash
Violet Dietrich
Victoria Heuer
Marissa Jefferey
Makenzie Kovar
Andrew Schmidt