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Photo: Getty Images/iStockphoto, License: N/A, Created: 2015:12:15 16:23:08

S. ABINGTON TWP — Summit Christian Academy Principal Marianne Rivers announced the fourth quarter honor roll as follows.

10th grade

Burke Colombo

Ninth grade

Leah Himka

Grace Palmiter

Eighth grade

Ally Plantz

Ethel Schmidt

Seventh grade

Kaylee Parker

Logan Treat

Sixth grade

Kylie Butash

Kendra Izon

Alethia Masters

Paige Rivers

Nathan Schmidt

Camilla Treat

Fifth grade

Noah Dietrich

Johnathan Feldman

Audrey Izon

Ruby Redfield

Logan Schmidt

Fourth grade

Marquise Bloom

Jaylee Gonzalez

Faith Mielo

Hailey Miller

Avery Rivers

Third grade

Gabriel Bruckner

Chase Butash

Brian Deschaine III

Amelia Dietrich

Zachary Feldman

Channing Heuer

Dominic Heuer

Joshua Jimenez

Sarah Lynott

Violet Redfield

Caleb Ryan

Anna Schmidt

Alexander Snipes

Adrian Treat

Second grade

Gianella Bruckner

Ethan Bell

Samson Cordonnier

Landon Bruckner

Judah Gard

Trayton Feldman

Faith Miller

Grace Selenski

Robert Walsh

First grade

Katelyn Banta

Djimon Bosu

Colten Butash

Violet Dietrich

Victoria Heuer

Marissa Jefferey

Makenzie Kovar

Andrew Schmidt