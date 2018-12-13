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S. ABINGTON TOWNSHIP — Dr. Marianne Rivers, principal of Summit Christian Academy, announced the first quarter honor roll:

TENTH GRADE

Justin Bodin

James Schmidt Jr.

NINTH GRADE

Leah Himka

Joshua Masters

EIGHTH GRADE

Isaac Morrison

Ally Plantz

Ethel Schmidt

SEVENTH GRADE

Christopher Buchanan,

Kaylee Parker

Dominick Snipes

Logan Treat

SIXTH GRADE

Bethany Buchanan

Kylie Butash

Shayne Heuer

Kendra Izon

Alethia Masters

Paige Rivers

Nathan Schmidt

Camilla Treat

Meredith Williams

FIFTH GRADE

Noah Dietrich

Johnathan Feldman

Audrey Izon

Kyle Kovar

Ruby Redfield

Logan Schmidt

FOURTH GRADE

Marquise Bloom

Jaylee Gonzalez

Faith Mielo

Hailey Miller

Avery Rivers

THIRD GRADE

Gabriel Bruckner

Chase Butash

Brian Deschaine III

Amelia Dietrich

Zachary Feldman

Channing Heuer

Joshua Jimenez

Sarah Lynott

Violet Redfield

Caleb Ryan

Anna Schmidt

Alexander Snipes

Adrian Treat

SECOND GRADE

Gianella Bruckner

Ethan Bell

Samson Cordonnier

Landon Bruckner

Judah Gard

Trayton Feldman

Faith Miller

Grace Selenski

Robert Walsh

FIRST GRADE

Katelyn Banta

Djimon Bosu

Colten Butash

Violet Dietrich

Victoria Heuer

Marissa Jefferey

Makenzie Kovar

Andrew Schmidt