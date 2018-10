Abington Heights captured the Disrtict 2 Class 3A girls tennis championship Oct. 10 by defeating North Pocono, 3-1.

Bella Peters and Lauren Koczwara won their singles matches in straight sets to spark the victory.

A day earlier, the Lady Comets were eliminated from the District 2-4 Class 3A subregional when they fell to Williamsport, 3-1, in the final. Abington Heights had advanced to subregional final by defeating Delaware Valley, 3-0, in the semifinals.

Abington Heights 3, North Pocono 1

Singles: Bella Peters (AH) over Sarah Sposito, 6-3, 6-2; Lauren Koczwara (AH) over Megan Carney, 6-3, 6-2; Ashley Dunn (NP) over Brooke Dennison, 6-4, 6-1.

Doubles: Sidney Horvath-Isabel Holland (AH) over Marie LaRosa-Natalie Deal, 6-1, 6-4; Keena Jackson-Julia Brown (AH) vs. Ally Stefanski-Parri Salak (NP), 7-6 (4), 1-6, 1-1 (halted).

Abington Heights 3, Delaware Valley 0

Singles: Bella Peters over Taylor Maglia, 6-0, 6-1; Lauren Koczwara vs. Gia Cicileo, 6-0, 5-2 (Match Halted); Brooke Dennison vs. Madi Strickler, 6-1, 5-3 (Match Halted).

Doubles: Sidney Horvath-Isabel Holland (AH) over Julianna Anderson-Lauren Matarazzo, 6-1, 6-1; Keena Jackson-Julia Brown over Rose Lombardo-Megan Dewey, 6-0, 6-2.

Records: AH 16-0, DV 9-7.

Williamsport 3, Abington Heights 1

Singles: Bella Peters (AH) over Natalia Diaz, 6-0, 6-2; Lauren Koczwara (AH) vs. Katie Meale, 7-5, 2-0 (Match Halted); Mia Shuler (WIL) over Brooke Dennison, 6-1, 6-2.

Doubles: Kalindi Maggs-Madison Marchese (WIL) over Sidney Horvath-Isabel Holland, 6-2, 6-1; Desiree Aversa-Taylor Shipman (WIL) over Keena Jackson-Julia Brown, 6-1, 6-0.

Records: WIL 15-1, AH 16-1.