THE GRADUATES

Reenad Abdullah Alqahtani, Saud Abdullah Alqahtani, Lacey Marie Ammenhauser, Dominic Charles Angelicola, Emma Catherine Baker, Cassidy Ann Bartkowski, Micah James Beahan, Kyra Elizabeth Beckish, Lauryn Elizabeth Beermann, Robert John Berkmann, Joseph Charles Beyrent, Alexander Junda Bi, Ian Vasil Bichler, Sandon Tyler Birch, Savannah Marion Blaum, Christopher John Bochon, Maria Rosalie Bordonaro, Mary Katherine Boyle, Alec William Bradican, Gavin Chyle Bradican, Matthew James Brouillard, Abby Frances Brown, Alayna Lin Ann Brown, Madelyn Elizabeth Brown, Arielle Lee Burdett, Julia Grace Burke, Kyle Patrick Burke, Ryan Joseph Burke, Michael Thomas Bushko, Joshua Leo Cadora, William Charles Carey, Lauren Ann Carroll, Tricia Rose Caucci, William Beck Chickillo, Timothy Linton Christman, Kyle John Chrysler, Katherine Clare Clark, Emily Elizabeth Clauss, Cyler Austin Cleary, Ross Alexander Cohen, José Juan Colõn, Jr., Skylar Melina Conway, Christian Anthony Coronel, Ariel Kimberly Corrigan-Mills, Audrey Elizabeth Cottell, Joseph Robert Cottone, Cameron Leigh Craig, Sydney Maya Crum, Katherine Eileen Dammer, Jackson MacDonald Danzig, Adam Benjamin Deák, Frank Joseph DeFazio, Ashley Nicole DeRiso, Aidan Steven Demkowich, Mary Siobhan Dempsey, Alexander Earle Derry, Isabelle Brooke Dikeman, Cecilia Ann Donahoe, Mariah Ann Dougherty, Lauren Michelle Durante, Savannah Glenn Evanski, Kazimir Joseph Fantanarosa, Ashlynn Maraid Fitzgerald, Evan William Florey, Skyler Lee Fox, Matthew Scott Franchetti, Anthony Edward Freda, Trevor John Gabura, Rebecca Lynn Gawrys, Kaitlyn Rose Gilhooley, Breanna Megan Gillow, Cianna Marie Giordano, Austin Jesse Glidewell, Noah Alexander Golosky, Sha’Lena Leona Gonzalez, Joshua Robert Green, Kaleigh Taylor Greenish, Bristol Susan Grenfell, Carly Ann Grizzanti, Nathan Paul Gronsky, Luke Michael Gualtieri, Gregory William Guditus, Zackary Lance Guinup, Victoria Sharrice Gullone, Margaret Patricia Hall, Isaiah Nikolás Hall-Grzybowski, Alexander Mitchell Hamilton, Joseph Anthony Harrington, Garrett Scott Harris, Gena Arlene Harris, Alexis Christine Hazlett, Amanda Kate Hazlett, Frederick Lee Hickman, Christian Le Hicks, Cohen Lucas Hodge, Chelsi Ann Malia Hoffmeier, Owen Robert Holland, Victoria Bryn Hood, Sharon Jane Houlihan, Arick Vincent Howells, Arjun Iyengar, Tyler Franklin James, Hayley Nicole Jewett, Ian Christopher Jewett, Mats Michael Jonsson, Aidan Patrick Jordan, William Joseph Jozefowicz, Jacob Curtiss Judson, Mateen Kasim, Julia Alicja Kasperkowicz, James Tyler Kazmierski, Brandon Christopher Kelleher, Thomas Aquinas Kerrigan, Nicholas Jack Kester, Alex Michael Klucher, Jamie Jacob Kneiss, Benjamin David Knox, Alexis Koczwara, Paris Rachel Koehler, Austin Matthew Kohut, Kyle David Kostiak, Hannah Kowalski, Robert Andrew Krance, Alyssa Marie Kresge, Schyler Madison Krieger, Dawn Nicole Kroptavich, Cassandra Leigh Ksiazek, Caylee Joy Kull, Devin Reese LaRue, Thomas James Lacey, Jonah Michel Lambert, Theodore Edward Lambert, Morgan Lynn Landers, Christopher Gerard Langan, Jack Alexander Leightcap, Nacole Pearl Leonhart, Tyler John Lesjack, Hannah Lauren Linker, Juan Francisco Loboda, Alexa Aurora Longcor, Rachel Anne Lorah, Kiera Lucash, Tara Elizabeth Lydon, Carolyn Teresa Lyon, Isabel Kathleen MacGregor, Samantha Elizabeth Machler, Cole David Maciak, Parker Ryan Maday, Emily Marie Mahoney, Joseph Henry Makowski, Emma Grace Marion, Christian Joseph Matsell, Kento Matsui, William Ray McDonald, Jr., Jada Ausia McDuffie, Jasmine Jabreah McDuffie, Meghan McGinley, James Gerald McGurl III, Dylan Brett McHale, Molly Catherine McHale, Colin Patrick McIntyre, Bryan Francis Melliand, Alexis Lucia Mercado, Gabrielle Jane Michno, Eric Joseph Middleton, Antonia Veronica Milas, Clara Joy Miller, Mackenzie Marie Milo, Hector Emanuel Miranda-Santos, Haqique Mirza, Alexandria Moletsky, Abigail Elizabeth Molnar, Dylan Joseph Moran, Paige Elizabeth Morgan, Daniel Craig Muller, Grace Joan Murphy, Sarah Elizabeth Murray, Andrew Mark Myers, Sarah Christine Nealon, Liam Neary, Meghan Margaret Noone, Halle Elizabeth O’Neil, Brendan David Orlando, Nadia Alexis Orr, Chase McCreary Overholser, Pariseema Samir Pancholy, Mia Quinta Paris, Parth Pankaj Patel, Brian Peters, Luke Robert Petty, Samantha Lynn Petty, Bianca Marissa Pineiro, Seth Daniel Pollock, Matthew Dominick Post, Siena Rainey, John Robert Rama, Claire Helen Reed, Samuel Jack Remus, Kailynne Patricia Riker, Ryan Douglas Roberts, Emily Elizabeth Royce, Carina Danielle Salerno, Sage Nicholas Santarsiero, Christian James Schimelfenig, Tucker Michael Schimelfenig, Bryce Michael Schultz, Perri Leigh Scott, Phoebe Marie Sebring, Kelly Brinn Seechock, Johnathon Joseph Shaffer, Matthan Gregory Sherman, Jonathan Patrick Sileo, Lauren Elizabeth Simakaski, Mia Rosalie Smith, Schuyler Elizabeth Smith, April Marie Sokalsky, Naudia Mary Solan, Jordan Dune Spatt, Nichole Anne Spencer, Alexandra Marie Stanton, Kaila Rachael Steenback, Samuel Connor Stevens, Summer Michelle Stevens, Dakota Kevin Stiles, Katelyn Grace Stoppe, Caitlin Elizabeth Stoughton, Talia Rose Sullum, Marissa Catherine Sunick, Maria Rose Sutton, Alana Naveena, Yasmine Swartz, David Allan Terhune, Nickolas Shaw Termini, Maria Grace Terrinoni, Courtney Marie Toroni, Adam Parker Traweek, Daniel Christopher Turshon, Daniel Joseph Uhranowsky, David Lee Urda, Vincent Anthony Vaccaro, Anna Camille Van Wert, Anshul Verma, Cameron Joseph Vishnesky, Brianna Jo Wahlers, Kimberly Ann Ward, Alexander Joel Waskovich, Benjamin Robert Weis, Hannah Elizabeth White, Jeffrey Connor White, Samantha Elizabeth Wilkerson, Ariana Elizabeth Wisenburn, Elizabeth Patricia Wright, Khira Lane Wudarski, Jonathan Ross Yocum and Alexandra Mary Zolin.

Valedictorian

Name: Katherine E. Dammer

Hometown: Clarks Summit

Parents: Eileen and Harry Dammer

Accomplishments: Track and field/cross country captain, All-State and national championship qualifier, cellist in Abington Heights Symphony Orchestra, National Merit Commended Student, National Honor Society, Times-Tribune Scholastic Superstar, Interact club, transition team/freshman mentor and speech & debate state semifinalist

Plans: To attend Georgetown University, majoring in neurobiology and competing in division 1 women’s track and field/cross country.

Salutatorian

Name: Mateen Kasim

Hometown: South Abington Twp.

Parents: Kasim Kasim and Bushra Hendi

Activities: National Merit Commended Student, National Honor Society, class president, Science Olympiad, honors choir, National Choral Award, Islamic Center of Scranton volunteer, varsity track and field, University of Scranton “Integration Bee” Finalist and American Mathematics Competition participant.

Plans: To attend the University of Pittsburgh Honors College, majoring in neuroscience.