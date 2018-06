Article Tools Font size – + Share This



This year’s Christy Mathewson Little League all-star selections are as follows.

Girls Softball Little League

Samantha Duffy

Lauren Fahey

Emelia Jones

Sophia Kazmierczak

Ella Naylor

Madison Palmer

Maggie Phillips

Gretchen Rejrat

Carolena Ryon

Mackenzie Schirg

Cloe Van Fleet

Teagan Vokes

Boys Little League:

Logan Edwards

Lukas Gumble

Brayden Jones

Gavin June

Grady June

Tucker Kinney

Wyatt Laytos

Tenzen Lewis

James Murnock

Cole Rosengrant

Isaac Ryon

Kolbee Soltis

Cote Whiteduck