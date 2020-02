Article Tools Font size – + Share This



The Alley Cats Bowling League scores from Feb. 11 are as follows.

Team standings: Manx - 57, Lynx - 54, Siamese - 54, Bobcats - 47, Calicos - 46, Tigers - 45 and Wildcats - 40.

High individual game: Anna Aten - 192, Linda Sproul - 167, Denise Wylie - 163.

High individual series: Anna Aten - 517, Denise Wylie - 437, Chery Collura - 426

High team game: Lynx - 708, Manx - 683, Bobcats - 671

High team series: Lynx - 2086, Calicos - 1897 and Tigers - 1884.