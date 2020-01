Article Tools Font size – + Share This



The Alley Cats Bowling League scores from January 14 are as follows.

Team standings: Manx - 47, Siamese - 45, Tigers - 42, Lynx - 40, Calicos - 38, Wildcats - 35, Bobcats - 35.

High individual game: Anna Aten - 200, Judy Wolfe - 180, Andrea Jones - 178.

High individual series: Anna Aten - 507, Carole Hamersly - 466, Barb Borek - 455.

High team game: Calicos - 717, Lynx - 696, Siamese - 683.

High team series: Lynx - 2001, Siamese - 1959, Calicos - 1957.