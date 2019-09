Article Tools Font size – + Share This



The Alley Cats Bowling League scores from Sept. 17 are as follows.

Team standings: Lynx - 9, Manx - 9, Siamese - 8, Bobcats - 6, Tigers - 6, Wildcats - 4, Calicos - 4.

High individual game: Mary Jo Long - 168, Linda Sproul - 161, Mary Kay Nealong - 158.

High individual series: Anna Aten - 447, Linda Sproul - 444, Andrea Jones - 427.

High team game: Lynx - 718, Siamese - 691, Bobcats - 674.

High team series: Lynx - 2045, Bobcats - 1951, Siamese - 1932.