The Alley Cats Bowling League scores from Dec. 11 are as follows.

Team Standings

Bobcats: 37

Lynx: 35.5

Wildcats: 34

Calicos: 30.5

Manx: 28.5

Tigers: 28

Panthers: 24.5

Siamese: 22

High Individual Game

Pat Chipak: 192

Anna Aten: 188

Linda Sproul: 179

High Individual Series

Linda Sproul: 490

Anna Aten: 485

Carole Hamersly: 473

High Team Game

Lynx: 709

Wildcats: 689

Calicos: 674

High Team Series

Lynx: 2018

Bobcats: 2011

Wildcats: 1947