The Alley Cats Bowling League scores from Nov. 5 are as follows.

Team standings: Manx - 28, Siamese - 27, Wildcats - 21, Lynx - 21, Calicos - 21, Tigers - 20, Bobcats - 18, Casper - 4.

High individual game: Denise Wylie - 175, Maxine Gilligan - 174, Anna Aten - 159.

High individual series: Anna Aten - 468, Maxine Gilligan - 463, Denise Wylie - 404.

High team game: Lynx - 685, Calicos - 677, Manx - 669.

High team series: Calicos - 1926, Lynx - 1916, Manx - 1912.