The Alley Cats Bowling League scores from Sept. 25 are as follows.

Team Standings

Bobcats-11, Calicos-10, Manx-10, Siamese-8.5, Panthers-7.5, Lynx-6, Tigers-6, Wildcats-5.

High Individual Game

Linda Sproul-180, Judy Wolfe-152, Bette Connell & Barb Borek-151.

High Individual Series

Bette Connell-435, Linda Sproul-411, Pat Chipak-411

High Team Game

Calicos-693, Bobcats-Manx-Siamese-651.

High Team Series

Bobcats-1927, Calicos-1926, Manx-1892.