Abington Heights recently honored its girls lacrosse seniors and their parents. From left, first row: Abby Brown, Bristol Grenfell, Paige Morgan, Meghan Noone, Lauren Simakaski, Kaila Steenback, Perri Scott, Sarah Murray, Maggie Hall and Ashley DeRiso. Second row: Nancy Brown, Bill Brown, Debbie Grenfell, Rich Grenfell, Sondra Morgan, Mitch Morgan, Nikole Noone, Griffen Noone, Brian Simakaski, Karen Simakaski, Ken Steenback, Tammy Steenback, Steve Scott, Sandy Scott, Cheri Murray, Gil Murray, Maureen Hall, Frank DeRiso and Dawn DeRiso.