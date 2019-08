Article Tools Font size – + Share This



S. ABINGTON TWP. — Abington Heights High School Principal Andrew Snyder announced the fourth quarter honor roll of the 2018-19 school year as follows.

Ninth grade













































































































































































































































































































Howard J. Acla

Christopher A. Albright

Isabella Allen

Caleb R. Arbuckle

Margaret Armstrong

Rida Ashraf

Anabella A. Begley

Julia Bereznak

Cameryn Berry

Jamison C. Bessoir

Quentin A. Birch

Tyler Bowen

Hudson Brown

Isaac Caminero

Cole Caprari

Norah M. Carey

Alina Chopko

Chris Clauss

Connor M. Clearwater

Colleen V. Cole

Samantha M. Conover

Chloe Conway

Tawni L. Coronel

Colin Cremard

Gracy Crisostomo

Aidan Crum

Mason R. Cuff

Griffin P. Curtin

Paul T. Cutrufello

Karen M. Daly

Allison M. Dammer

Xander Davis

Nicholas P. Deremer

Kyla M. Dixon

Danylo Dmytryshyn

Steven Dong

Julie C. Dzikowski

Claire Evans

Alicia Farrell

Avery Fiorillo

James Flickinger

Bryce Florey

Sophia E. Foster

Elizabeth Franchetti

Molly F. Gaffney

Cinthia K. Garcia

Christopher T. Gardner

Giovanni Giacometti

Phoebe A. Glidewell

Jordyn Glover

Andrew W. Greene

Sarah Z. Griver

Charlotte Haggerty

Alexandra D. Hansen

Emily M. Hansen

James Healey

Megan Heard

Stephanie Hicks

Hunter Hildebrand

Lydia Hodge

Shannon Horgan

Brynn A. Hughes

Emma E. Hughes

Heidi Hughes

Collin Jenkins

Elina Joshi

Madison A. Kayal

Annie J. Kazmierski

Elizabeth Keisling

Trever P. Keller

Alexander M. Keris

Farina Khan

Luke A. Klamp

Gianna Kubic

Zachary A. Kusma

Christopher R. LaCoe

Gavin LaCoe

Lauren Lefchak

Kayleigh Leonard

Christian Lezinski

Bryn E. Lindsay

Kayla M. Locker

Baylor Lounsbery

Leah Ludwikowski

Hutchison Lynott

Justin Mabie

Kendall Madera

Shameena Maharaj

Nicholas F. Maletta

Megan E. Malone

Julia I. Manning

Michael S. Marion

Isabella C. Martin

Braeden Mathers

Yoshihiko Matsui

Marian Mensah

Helena Mokhtari

Falina Mucovic

Gavin Myers

Katherine O’Brien

Noah R. O’Malley

Quinn O’Malley

Avery Orbin

Joshua Parfrey

Jay Patel

Marni L. Pentasuglio

Isabella Peters

Nicholas Peters

Mark J. Pettinato

Margrette G. Phillips

Griffin Price

Jordan E. Radle

Thomas J. Radle

Donald Rosenkrans

Gavin Ross

Gianna Sabatini

Ryan J. Salony

Eleanor Saunders

Salvatore B. Schiavone II

Benjamin Schneider

David F. Schuster

Anna Scoblick

Margaret M. Seechock

Dominic Selvenis

Thomas J. Sheeran

Eric J. Simakaski

Avery J. Smith

Elliana X. Smith

Aiden J. Snyder

Shelby Sobolewski

Allen T. Stankiewicz

Michael Stanton

Morgyn P. Steenback

Nathan Steenback

Jakob W. Stevens

Avynne L. Storey

James Strain

Jonathan Strain

Maya Sullum

Andrew K. Sutton

Adam Tinkelman

Robert Tricarico

Meghan Van Wert

Camden Vaughn

Troy Venesky

Cole C. Vida

Paige A. Watt

Jared P. White

Kaylin E. Wilbur

Audrey Wynn

Eleanor Yale

10th grade















































































































































































































































































































Corey Abel

Joseph Adams

Maria Adonizio

Olivia Albright

Jacob S. Anderson

John Arcangelo

Olivia Arcuri

Kylie M. Augis

Zachery L. Bator

Isabelle Bernard

Emma S. Blakiewicz

Seth T. Blakiewicz

Zachary Boersma

Russell Booth

Jhilik Bose

Gray-Paul Bossi

Claire E. Boyle

Julia Braatz

Abigail Brock

James W. Brown III

Reilly Brown

Samantha Brown

Emily Burke

Haley C. Callahan

Sofia G. Capozzi

Isabella Cappellano-Sarver

Maggie K. Carper

Rachael V. Chastain

Nicholas Clark

Seth Colan

Jules S. Colombo

Evan J. Cummings

Sahil Dalsania

Bryn Daniels

Haddy G. Davis

John A. Deibert

Connor Dempsey

Rachel Dempsey

Zoe Detter

Joseph Dougherty

Hailey P. Driesbaugh

Kevin Duong

Noah Durkin

Amelia J. Farry

Ally Fink

Luke Gardiner

Scott Gilbert

Jordin Giovagnoli

Ronald Graff

Delaney Greenish

Talya Grimaldi

Brandon F. Grogan

Ashley Hamilton

Sydney A. Hauk

Lauren Heine

Isabella M. Hewitt

Isabel R. Holland

Adin Hopkins

Shaine Hughes

Nia Ivanov

Angel S. Jefferson

Harry D. Johnson III

Liam Jordan

Delaney J. Kaeb

Hayley Kane

Iwo Kasperkowicz

Makayla Keoonela

Jadd Khalil

Justine Klotz

Troy Kostiak

Bennett L. Kubic

Michael Kulick

Clarke Kupinski

Cara LaBelle

Julia LaCoe

Morgan Langan

Ava M. Leach

Ethan Levine

Kohl H. Lindaman

Erin Lipkus

Kristin Lipkus

Maxmillian C. Loiacono

Lauren A. Lombardo

Nicholas Lowe

Madeline J. Lucas

Avery Maciak

Abigail Marion

Mary C. Marion

Gianna Marturano

Emily McCabe

Willow McDonald

Mattie McGuinness

Luciano Medico

Rahique Mirza

Victoria J. Morris

Emily Mott

Allison G. Murray

Kyle Nealon

John Nzasi

Mark Nzasi

Matthew Nzasi

Mary V. O’Brien

Sydney O’Neil

Richard J. Padula

David Paramo

Arnav J. Patel

Dilan Patel

Jordan A. Patrick

Tyler Petty

Grace M. Phillips

Noelle Prisco

Gavin T. Pryle

Kayla Przekop

Liam Raino

Joseph J. Rama

Elyse Rehder

Conal W. Richards

Camille Rillstone

Michael Rodyushkin

Colin T. Rooney

Frank Rosenski

Joshua Schneider

Zane Schubert

Kylie Schultz

Eric Schuster

Kaitlyn C. Seechock

Sabriya Seid

Elle Seyer

Jainil Shah

Sarah Siddiqui

Elyse Simakaski

Roy S. Slavin

Brooke Sorensen

Abigayle Steenback

Jacob Stevens

William Stevens

Jason C. Thiel

Trevor Thomas

Ryan I. Tinkelman

Sydney N. Vachino

Adam Vale

Emma R. Wagner

Lily Wagner

Charles D. Warholak

Erin Wasko

Samuel Weis

Bailey L. White

Hanna R. White

Christopher Wickenheiser

Sean Wilkerson

Justin B. Williams

Isabella T. Wisenburn

11th grade



































































































































































































































































Erin Albright

Zachary Allen

Makenzie M. Allred

Nihal S. Arslan

Lauren Berry

Jillian Bird

Julia Brown

William Brown

Brady Brust

Tristan P. Burns

Samuel Casimir

Gino Cerullo

Dillon P. Clearwater

Emily Conway

Charlie Cornell

George J. Cottell

Julianna M. Crandle

Michael Crowley

Daniel E. Cummins

James Dana

Spencer Dana

Joseph S. Danoski

Dominick DeSeta

Clare Della Valle

Anna Domiano

Frances Donahoe

Alivia Dreyer

Lucy Earl

Kyler Epstein

Amelia E. Fan

Harrison Fedor

Daniel Flickinger

Madison Fox

Ryan J. Gabura

Samantha Gaidula

Emma Gibson

Alison Gilmore

Grace Gilmore

Kayleigh Glennon

Luke A. Glidewell

Grace Gonzalez

Alyssa Green

Yehoshua Griver

Peyton A. Gualtieri

Mara Hamm

James Hankee

Jacob Hansen

Kirsten Hardy

Christopher Harris

Emily Harris

Rory M. Harris

Alexes Harvey

John J. Hearl

Sadie H. Henzes

Adele Hollander

Robert M. Horvath

Sidney E. Horvath

Joseph Houlihan

Varun Iyengar

Corinne M. Jacoby

Matthew Kelleher

Caroline Kelly

Thomas J. Kerrigan

Seungeon Kim

Andrew B. Kirtley

Rachel E. Klein

Emily Knoepfel

Shaelyn L. Kobrynich

Lauren Koczwara

Kenneth Kovaleski

Catherine Anne Kupinski

Isabel Lam

Kylie Loughney

Brian P. Lynott

Michael Malone

Anna Marchetta

Olivia Marchetta

Zoe McGlynn

Santino R. Medico

Shervin Mokhtari

Paige Moletsky

Matthew L. Molnar

Tova R. Myers

Angela Natale

Louis Natale

Faatihah Nayeem

Allison Nealon

Ryan P. O’Malley

Elif Z. Onat

Tayler Osterhout

Disha Patel

Himani Patel

Jenna Patel

Audrey E. Phillips

Julia Poulson-Houser

Charles Puksta

Michael Pusateri

Jakob R. Quanbeck

Christian Ragnacci

Andrew Rama

Zachary A. Roditski

Holly Ross

Nina S. Sampogne

Natalie Schoen

Gordon A. Segall

Jack Slusser

Carson J. Smith

Lucy E. Specht

Rebekah Spott

Maria Staff

Ian G. Stanton

Morghan Stiles

Benjamin Storey

John Supanek

Clare M. Sykes

Alexandra Thornton

Makenna Thorpe

Corey Tokash

Gianna E. Toth

Sam Traweek

Stephan L. Tserovski

Maria H. Tully

William Tung

Nicola Veniamin

Andrea Walcott

Zachary M. Walter

Hanwen Wang

Jacob Weinberg

Zachary Wheeland

Ty H. Wilmot

12th grade



































































































































































































































































Emily L. Albright

Correalle Altier

Alyssa Angelicola

Emma K. Arbuckle

Rachel Asante

Madison Badalamente

Shannon E. Baransky

Bryan Barlow

Jeffrey Barlow

Sarah N. Bath

Danielle Beamish

Brandon Beck

Akshat R. Bharadwaj

Alexa Boersma

Elizabeth Bonczek

Anna E. Bonsick

Tyler R. Bormann

Noah Braid

Suzanna Brock

Morgan Bruno

Destiny Burdett-Moon

Emily Cacioppo

Matthew Calvey

William S. Cardone

William P. Carlin III

Marina Castellano

Ashley Chrysler

Vincent Crandle

Amia N. Cuellar

Robert Curran

Aiden P. Curry

Brynn Dana

Arla G. Davis

Clayton Davis

Shawn DeFazio

Alison Fiorillo

Ryan Flynn

John Frantz

Richard Fried

George Frietto

Marco Gabriel

Oliviah M. Gearhart

Jacob Gerardi

Benjamin M. Gibson

Abigail M. Greskovic

Stephen Haggerty

Megan A. Healey

Danielle F. Heine

Emma Holbrook

Hannah M. Hughes

Mohammed M. Iftekhaar

Keena Jackson

Kathleen D. Jordan

Bridget C. Jubon

Linley Keisling

Daniel T. Kelleher

Olivia R. Kerrigan

Zachary J. Kierzkowski

Rachel N. Klien-Hart

Mikayla Kohanski

Nina E. Kozar

Conor R. Kryeski

Michaelene Kulig

Amber L. Kusma

Anthony M. Lionetti

Joseph W. Lisk

Kira M. Loomis

Masen J. Lounsbery

Lauren Ludwikowski

Carlee N. MacPherson

Meghan E. Marion

Camille Marquardt

Calista Marzolino

Shane C. McGinley

Jane Mecca

Jessica Mendo

Andrew Miller

Eryn J. Miller

Caleb Molitoris

Aidan Mullen

James Myers

Jacob Naholnik

Connor Napierala

Andrew J. Nealon

Jack Nealon

Gerron L. Niemann

Nicholas Notari

Tyler J. Opeil

Modupe V. Osuntokun

Emily Parry

Katelyn Pasco

Heet Patel

Mahir Patel

Kylie E. Patrick

Alexandra M. Perfilio

Cameron Pettinato

Jacob R. Petty

Sadie Petty

Emily Phillips

Liam P. Pitchford

Aidan Price

Elizabeth J. Pronitis

Joshua Przekop

Sara J. Regni

Ashley Reiner

Elizabeth Rembecki

Kailey Rothenberger

Sydney N. Rothka

Kaylee S. Salony

Sloan Seid

Noah Shields

Ryan Siebecker

Kyra Sladicki

Carter W. Smith

Jessica Stafursky

Isabella Stanton

Olivia Stuenzi

Greg Sweeney

Madelyn R. Sykes

Tamane Takehara

Brennan Tates

Joshua M. Thal

Connor Thorpe

George P. Tinsley

Madison Tricarico

Collin Tully

Nathan D. Van Fleet

Taryn C. Wells

Jacob Wescott

Katerina J. Williams