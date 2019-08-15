S. ABINGTON TWP. — Abington Heights High School Principal Andrew Snyder announced the fourth quarter honor roll of the 2018-19 school year as follows.
Ninth grade
Howard J. Acla
Christopher A. Albright
Isabella Allen
Caleb R. Arbuckle
Margaret Armstrong
Rida Ashraf
Anabella A. Begley
Julia Bereznak
Cameryn Berry
Jamison C. Bessoir
Quentin A. Birch
Tyler Bowen
Hudson Brown
Isaac Caminero
Cole Caprari
Norah M. Carey
Alina Chopko
Chris Clauss
Connor M. Clearwater
Colleen V. Cole
Samantha M. Conover
Chloe Conway
Tawni L. Coronel
Colin Cremard
Gracy Crisostomo
Aidan Crum
Mason R. Cuff
Griffin P. Curtin
Paul T. Cutrufello
Karen M. Daly
Allison M. Dammer
Xander Davis
Nicholas P. Deremer
Kyla M. Dixon
Danylo Dmytryshyn
Steven Dong
Julie C. Dzikowski
Claire Evans
Alicia Farrell
Avery Fiorillo
James Flickinger
Bryce Florey
Sophia E. Foster
Elizabeth Franchetti
Molly F. Gaffney
Cinthia K. Garcia
Christopher T. Gardner
Giovanni Giacometti
Phoebe A. Glidewell
Jordyn Glover
Andrew W. Greene
Sarah Z. Griver
Charlotte Haggerty
Alexandra D. Hansen
Emily M. Hansen
James Healey
Megan Heard
Stephanie Hicks
Hunter Hildebrand
Lydia Hodge
Shannon Horgan
Brynn A. Hughes
Emma E. Hughes
Heidi Hughes
Collin Jenkins
Elina Joshi
Madison A. Kayal
Annie J. Kazmierski
Elizabeth Keisling
Trever P. Keller
Alexander M. Keris
Farina Khan
Luke A. Klamp
Gianna Kubic
Zachary A. Kusma
Christopher R. LaCoe
Gavin LaCoe
Lauren Lefchak
Kayleigh Leonard
Christian Lezinski
Bryn E. Lindsay
Kayla M. Locker
Baylor Lounsbery
Leah Ludwikowski
Hutchison Lynott
Justin Mabie
Kendall Madera
Shameena Maharaj
Nicholas F. Maletta
Megan E. Malone
Julia I. Manning
Michael S. Marion
Isabella C. Martin
Braeden Mathers
Yoshihiko Matsui
Marian Mensah
Helena Mokhtari
Falina Mucovic
Gavin Myers
Katherine O’Brien
Noah R. O’Malley
Quinn O’Malley
Avery Orbin
Joshua Parfrey
Jay Patel
Marni L. Pentasuglio
Isabella Peters
Nicholas Peters
Mark J. Pettinato
Margrette G. Phillips
Griffin Price
Jordan E. Radle
Thomas J. Radle
Donald Rosenkrans
Gavin Ross
Gianna Sabatini
Ryan J. Salony
Eleanor Saunders
Salvatore B. Schiavone II
Benjamin Schneider
David F. Schuster
Anna Scoblick
Margaret M. Seechock
Dominic Selvenis
Thomas J. Sheeran
Eric J. Simakaski
Avery J. Smith
Elliana X. Smith
Aiden J. Snyder
Shelby Sobolewski
Allen T. Stankiewicz
Michael Stanton
Morgyn P. Steenback
Nathan Steenback
Jakob W. Stevens
Avynne L. Storey
James Strain
Jonathan Strain
Maya Sullum
Andrew K. Sutton
Adam Tinkelman
Robert Tricarico
Meghan Van Wert
Camden Vaughn
Troy Venesky
Cole C. Vida
Paige A. Watt
Jared P. White
Kaylin E. Wilbur
Audrey Wynn
Eleanor Yale
10th grade
Corey Abel
Joseph Adams
Maria Adonizio
Olivia Albright
Jacob S. Anderson
John Arcangelo
Olivia Arcuri
Kylie M. Augis
Zachery L. Bator
Isabelle Bernard
Emma S. Blakiewicz
Seth T. Blakiewicz
Zachary Boersma
Russell Booth
Jhilik Bose
Gray-Paul Bossi
Claire E. Boyle
Julia Braatz
Abigail Brock
James W. Brown III
Reilly Brown
Samantha Brown
Emily Burke
Haley C. Callahan
Sofia G. Capozzi
Isabella Cappellano-Sarver
Maggie K. Carper
Rachael V. Chastain
Nicholas Clark
Seth Colan
Jules S. Colombo
Evan J. Cummings
Sahil Dalsania
Bryn Daniels
Haddy G. Davis
John A. Deibert
Connor Dempsey
Rachel Dempsey
Zoe Detter
Joseph Dougherty
Hailey P. Driesbaugh
Kevin Duong
Noah Durkin
Amelia J. Farry
Ally Fink
Luke Gardiner
Scott Gilbert
Jordin Giovagnoli
Ronald Graff
Delaney Greenish
Talya Grimaldi
Brandon F. Grogan
Ashley Hamilton
Sydney A. Hauk
Lauren Heine
Isabella M. Hewitt
Isabel R. Holland
Adin Hopkins
Shaine Hughes
Nia Ivanov
Angel S. Jefferson
Harry D. Johnson III
Liam Jordan
Delaney J. Kaeb
Hayley Kane
Iwo Kasperkowicz
Makayla Keoonela
Jadd Khalil
Justine Klotz
Troy Kostiak
Bennett L. Kubic
Michael Kulick
Clarke Kupinski
Cara LaBelle
Julia LaCoe
Morgan Langan
Ava M. Leach
Ethan Levine
Kohl H. Lindaman
Erin Lipkus
Kristin Lipkus
Maxmillian C. Loiacono
Lauren A. Lombardo
Nicholas Lowe
Madeline J. Lucas
Avery Maciak
Abigail Marion
Mary C. Marion
Gianna Marturano
Emily McCabe
Willow McDonald
Mattie McGuinness
Luciano Medico
Rahique Mirza
Victoria J. Morris
Emily Mott
Allison G. Murray
Kyle Nealon
John Nzasi
Mark Nzasi
Matthew Nzasi
Mary V. O’Brien
Sydney O’Neil
Richard J. Padula
David Paramo
Arnav J. Patel
Dilan Patel
Jordan A. Patrick
Tyler Petty
Grace M. Phillips
Noelle Prisco
Gavin T. Pryle
Kayla Przekop
Liam Raino
Joseph J. Rama
Elyse Rehder
Conal W. Richards
Camille Rillstone
Michael Rodyushkin
Colin T. Rooney
Frank Rosenski
Joshua Schneider
Zane Schubert
Kylie Schultz
Eric Schuster
Kaitlyn C. Seechock
Sabriya Seid
Elle Seyer
Jainil Shah
Sarah Siddiqui
Elyse Simakaski
Roy S. Slavin
Brooke Sorensen
Abigayle Steenback
Jacob Stevens
William Stevens
Jason C. Thiel
Trevor Thomas
Ryan I. Tinkelman
Sydney N. Vachino
Adam Vale
Emma R. Wagner
Lily Wagner
Charles D. Warholak
Erin Wasko
Samuel Weis
Bailey L. White
Hanna R. White
Christopher Wickenheiser
Sean Wilkerson
Justin B. Williams
Isabella T. Wisenburn
11th grade
Erin Albright
Zachary Allen
Makenzie M. Allred
Nihal S. Arslan
Lauren Berry
Jillian Bird
Julia Brown
William Brown
Brady Brust
Tristan P. Burns
Samuel Casimir
Gino Cerullo
Dillon P. Clearwater
Emily Conway
Charlie Cornell
George J. Cottell
Julianna M. Crandle
Michael Crowley
Daniel E. Cummins
James Dana
Spencer Dana
Joseph S. Danoski
Dominick DeSeta
Clare Della Valle
Anna Domiano
Frances Donahoe
Alivia Dreyer
Lucy Earl
Kyler Epstein
Amelia E. Fan
Harrison Fedor
Daniel Flickinger
Madison Fox
Ryan J. Gabura
Samantha Gaidula
Emma Gibson
Alison Gilmore
Grace Gilmore
Kayleigh Glennon
Luke A. Glidewell
Grace Gonzalez
Alyssa Green
Yehoshua Griver
Peyton A. Gualtieri
Mara Hamm
James Hankee
Jacob Hansen
Kirsten Hardy
Christopher Harris
Emily Harris
Rory M. Harris
Alexes Harvey
John J. Hearl
Sadie H. Henzes
Adele Hollander
Robert M. Horvath
Sidney E. Horvath
Joseph Houlihan
Varun Iyengar
Corinne M. Jacoby
Matthew Kelleher
Caroline Kelly
Thomas J. Kerrigan
Seungeon Kim
Andrew B. Kirtley
Rachel E. Klein
Emily Knoepfel
Shaelyn L. Kobrynich
Lauren Koczwara
Kenneth Kovaleski
Catherine Anne Kupinski
Isabel Lam
Kylie Loughney
Brian P. Lynott
Michael Malone
Anna Marchetta
Olivia Marchetta
Zoe McGlynn
Santino R. Medico
Shervin Mokhtari
Paige Moletsky
Matthew L. Molnar
Tova R. Myers
Angela Natale
Louis Natale
Faatihah Nayeem
Allison Nealon
Ryan P. O’Malley
Elif Z. Onat
Tayler Osterhout
Disha Patel
Himani Patel
Jenna Patel
Audrey E. Phillips
Julia Poulson-Houser
Charles Puksta
Michael Pusateri
Jakob R. Quanbeck
Christian Ragnacci
Andrew Rama
Zachary A. Roditski
Holly Ross
Nina S. Sampogne
Natalie Schoen
Gordon A. Segall
Jack Slusser
Carson J. Smith
Lucy E. Specht
Rebekah Spott
Maria Staff
Ian G. Stanton
Morghan Stiles
Benjamin Storey
John Supanek
Clare M. Sykes
Alexandra Thornton
Makenna Thorpe
Corey Tokash
Gianna E. Toth
Sam Traweek
Stephan L. Tserovski
Maria H. Tully
William Tung
Nicola Veniamin
Andrea Walcott
Zachary M. Walter
Hanwen Wang
Jacob Weinberg
Zachary Wheeland
Ty H. Wilmot
12th grade
Emily L. Albright
Correalle Altier
Alyssa Angelicola
Emma K. Arbuckle
Rachel Asante
Madison Badalamente
Shannon E. Baransky
Bryan Barlow
Jeffrey Barlow
Sarah N. Bath
Danielle Beamish
Brandon Beck
Akshat R. Bharadwaj
Alexa Boersma
Elizabeth Bonczek
Anna E. Bonsick
Tyler R. Bormann
Noah Braid
Suzanna Brock
Morgan Bruno
Destiny Burdett-Moon
Emily Cacioppo
Matthew Calvey
William S. Cardone
William P. Carlin III
Marina Castellano
Ashley Chrysler
Vincent Crandle
Amia N. Cuellar
Robert Curran
Aiden P. Curry
Brynn Dana
Arla G. Davis
Clayton Davis
Shawn DeFazio
Alison Fiorillo
Ryan Flynn
John Frantz
Richard Fried
George Frietto
Marco Gabriel
Oliviah M. Gearhart
Jacob Gerardi
Benjamin M. Gibson
Abigail M. Greskovic
Stephen Haggerty
Megan A. Healey
Danielle F. Heine
Emma Holbrook
Hannah M. Hughes
Mohammed M. Iftekhaar
Keena Jackson
Kathleen D. Jordan
Bridget C. Jubon
Linley Keisling
Daniel T. Kelleher
Olivia R. Kerrigan
Zachary J. Kierzkowski
Rachel N. Klien-Hart
Mikayla Kohanski
Nina E. Kozar
Conor R. Kryeski
Michaelene Kulig
Amber L. Kusma
Anthony M. Lionetti
Joseph W. Lisk
Kira M. Loomis
Masen J. Lounsbery
Lauren Ludwikowski
Carlee N. MacPherson
Meghan E. Marion
Camille Marquardt
Calista Marzolino
Shane C. McGinley
Jane Mecca
Jessica Mendo
Andrew Miller
Eryn J. Miller
Caleb Molitoris
Aidan Mullen
James Myers
Jacob Naholnik
Connor Napierala
Andrew J. Nealon
Jack Nealon
Gerron L. Niemann
Nicholas Notari
Tyler J. Opeil
Modupe V. Osuntokun
Emily Parry
Katelyn Pasco
Heet Patel
Mahir Patel
Kylie E. Patrick
Alexandra M. Perfilio
Cameron Pettinato
Jacob R. Petty
Sadie Petty
Emily Phillips
Liam P. Pitchford
Aidan Price
Elizabeth J. Pronitis
Joshua Przekop
Sara J. Regni
Ashley Reiner
Elizabeth Rembecki
Kailey Rothenberger
Sydney N. Rothka
Kaylee S. Salony
Sloan Seid
Noah Shields
Ryan Siebecker
Kyra Sladicki
Carter W. Smith
Jessica Stafursky
Isabella Stanton
Olivia Stuenzi
Greg Sweeney
Madelyn R. Sykes
Tamane Takehara
Brennan Tates
Joshua M. Thal
Connor Thorpe
George P. Tinsley
Madison Tricarico
Collin Tully
Nathan D. Van Fleet
Taryn C. Wells
Jacob Wescott
Katerina J. Williams