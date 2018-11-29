Article Tools

Font size
+
Share This
EmailFacebookTwitter

S. ABINGTON TWP — Abnington Heights High School Principal Andrew Snyder announced the first quarter honor roll for the 2018-19 school year as follows.

Ninth grade

Lucy Abdalla

Howard J. Acla

Christopher A. Albright

Isabella Allen

Evan Andrews

Caleb R. Arbuckle

Margaret Armstorng

Rida Ashraf

Faik S. Atak

Anabella A. Begley

Julia Bereznak

Cameryn Berry

Jamison C. Bessoir

Quentin A. Birch

Tyler Bowen

Hudson Brown

James Burke

Isaac Caminero

Norah M. Carey

Alina Chopko

Chris Clauss

Connor M. Clearwater

Colleen V. Cole

Samantha M. Conover

Chloe Conway

Tawni L. Coronel

Justina M. Covello

Colin Cremard

Gracy Crisostomo

Aidan Crum

Mason R. Cuff

Griffin P. Curtin

Paul T. Cutrufello

Karen M. Daly

Allison M. Dammer

Xander Davis

Tomas A. de los Rios

Riley Dempsey

Nicholas P. Deremer

Kyla M. Dixon

Danylo Dmytryshyn

Steven Dong

Julie C. Dzikowski

Claire Evans

Cody Evans

Alicia Farrell

Avery Fiorillo

James Flickinger

Bryce Florey

Sophia E. Foster

Elizabeth Franchetti

Molly F. Gaffney

Cinthia K. Garcia

Christopher T. Gardner

Giovanni Giacometti

Phoebe A. Glidewell

Andrew W. Greene

Kevin Guditus

Charlotte Haggerty

Alexandra D. Hansen

Emily M. Hansen

James Healey

Megan Heard

Adrian Heffley

Stephanie Hicks

Hunter Hildebrand

Caroline E. Hobbie

Lydia Hodge

Shannon E. Horgan

Brynn A. Hughes

Emma E. Hughes

Heidi Hughes

Delaney Jayne

Collin Jenkins

Elina Joshi

Bo J. Judson

Madison A. Kayal

Annie J. Kazmierski

Elizabeth Keisling

Paige Keisling

Carson Kelleher

Trevor P. Keller

Alexander M. Keris

Farina Khan

Luke A. Klamp

Cole B. Kroptavich

Gianna Kubic

Zachary A. Kusma

Christopher R. LaCoe

Gavin LaCoe

Lauren Lefchak

Kayleigh Leonard

Christian Lezinski

Bryn E. Lindsay

Kayla M. Locker

Baylor Lounsbery

Leah Ludwikowski

Kyla Lynch

Emma V. Lynn

Hutchison Lynott

Justin Mabie

James C. MacPherson

Kendall Madera

Shameena Maharaj

Nicholas F. Maletta

Megan E. Malone

Julia I. Manning

Michael S. Marion

Isabella C. Martin

Braeden Mathers

Yoshihiko Matsui

Marian Mensah

Helena Mokhtari

Falina Mucovic

Evan D. Musgrave

Gavin Myers

Kathleen Nealon

Katherine O’Brien

Noah R. O’Malley

Quinn O’Malley

Buse Z. Onat

Avery Orbin

Joshua Parfrey

Jay Patel

Marni L. Pentasuglio

Robyn Perrotti

Isabella Peters

Nicholas Peters

Sarah E. Petry

Mark J. Pettinato

Margrette G. Phillips

Lily J. Polizzi

Dominic Potis

Griffin Price

Nathaniel Puksta

Brian M. Radle

Jordan E. Radle

Kalyssa M. Reilly

Donald J. Rosenkrans

Gavin Ross

Gianna Sabatini

Ryan J. Salony

Eleanor Saunders

Salvatore B. Schiavone II

Breeanne L. Schmig

Benjamin Schneider

David F. Schuster

Anna Scoblick

Margaret M. Seechock

Dominic Selvenis

Thomas J. Sheeran

Johnpaul Shields

Eric J. Simakaski

Avery J. Smith

Elliana X. Smith

Aiden J. Snyder

Shelby Sobolewski

Nathan Sompel

Allen T. Stankiewicz

Michael Stanton

Morgyn P. Steenback

Nathan Steenback

Jakob W. Stevens

Avynne L. Storey

James Strain

Jonathan Strain

Kristopher M. Suggs

Maya Sullum

Elana Supanek

Andrew K. Sutton

Ronald Thomas

Liv K. Thompson

Adam Tinkelman

Robert Tricarico

Meghan Van Wert

Camden Vaughn

Troy Venesky

Cole Vida

Paige A. Watt

Jerome Wheeler

Jared P. White

Kaylin E. Wilbur

Audrey Wynn

Eleanor Yale

10th grade

Corey Abel

Joseph Adams

Maria Adonizio

Olivia Albright

Jacob S. Anderson

John Arcangelo

Olivia Arcuri

Kylie M. Augis

Zachary M. Ayers

Zachery L. Bator

Isabelle Bernard

Emma S. Blakiewicz

Seth T. Blakiewicz

Zachary Boersma

Russell Booth

Jhilik Bose

Gray-Paul Bossi

Claire E. Boyle

Julia Braatz

Abigail Brock

James W. Brown III

Reilly Brown

Samantha Brown

Emily Burke

Haley C. Callahan

Sofia G. Capozzi

Isabella Cappellano-Sarver

Maggie K. Carper

Sailor Castellano

Rachael V. Chastain

Cole Chichura

Nicholas Clark

Casey Cleary

Seth Colan

Jules S. Colombo

Evan J. Cummings

Mariel G. Curra

Sahil Dalsania

Bryn Daniels

Haddy G. Davis

John A. Deibert

Connor Dempsey

Rachel Dempsey

Zoe Detter

Joseph Dougherty

Hailey P. Driesbaugh

Kevin Duong

Noah Durkin

Noelle K. Fantanarosa

Amelia J. Farry

Emily Fick

Ally Fink

Luke Gardiner

Ethan Gavin

Scott Gilbert

Jordin Giovagnoli

Jeremy Golden

Ronald Graff

Delaney Greenish

Talya Grimaldi

Brandon F. Grogan

Ashley Hamilton

Sydney A. Hauk

Lauren Heine

Isabella M. Hewitt

Isabel R. Holland

Adin Hopkins

Sarah Horne

Shaine Hughes

Nia Ivanov

Joshua Jayne

Angel S. Jefferson

Harry D. Johnson III

Liam Jordan

Derek Justave

Delaney J. Kaeb

Hayley Kane

Iwo Kasperkowicz

Makayla Keoonela

Jadd Khalil

Justine Klotz

Claudia N. Kozar

Alexander Krentisky

Bennett L. Kubic

Clarke Kupinski

Cara LaBelle

Julia LaCoe

Morgan Langan

Ava M. Leach

Ethan Levine

Kohl H. Lindaman

Erin Lipkus

Kristin Lipkus

Maxmillian C. Loiacono

Lauren A. Lombardo

Nicholas Lowe

Madeline J. Lucas

Avery Maciak

Abigail Marion

Mary C. Marion

Gianna Marturano

Emily McCabe

Faith A. McCarroll

Willow McDonald

Mattie McGuinness

Madeline A. Meckwood

Luciano Medico

Rahique Mirza

Jewel Mitchell

Jolene E. Morais

Victoria J. Morris

Emily Mott

Jaina D. Mucovic

Riley E. Muherin

Allison G. Murray

Kyle Nealon

John Nzasi

Mark Nzasi

Mary V. O’Brien

Sydney O’Neil

Richard J. Padula

David Paramo

Arnav J. Patel

Dilan Patel

Jordan A. Patrick

Tyler Petty

Grace M. Phillips

Noelle Prisco

Gavin T. Pryle

Kayla Przekop

Liam Raino

Joseph J. Rama

Kyra Reese

Conal W. Richards

Camille Rillstone

Michael Rodyushkin

Colin T. Rooney

Frank Rosenski

Joshua Schneider

Kylie Schultz

Eric Schuster

Domenica Scott

Kaitlyn C. Seechock

Sabriya Seid

Elle Seyer

Jainil A. Shah

Sarah Siddiqui

Elyse Simakaski

Roy S. Slavin

Brooke Sorensen

Abigayle Steenback

Jacob Stevens

William Stevens

Jason C. Thiel

Trevor Thomas

Ryan I. Tinkelman

Sydney N. Vachino

Adam Vale

Emma R. Wagner

Lily Wagner

Charles D. Warholak

Erin Wasko

Madison E. Watkins

Samuel Weis

Lily V. Whetsell

Bailey L. White

Hanna R. White

Chris Wickenheiser

Sean Wilkerson

Justin B. Williams

Isabella T. Wisenburn

11th grade

Erin Albright

Zachary Allen

Makenzie M. Allred

Nathaniel Armstrong

Nihal S. Arslan

Brett Beemer

Lauren Berry

Jillian Bird

Noah M. Bolus

Julia Brown

William Brown

Tristan P. Burns

Samuel Casimir

Raymond Chen

Dillon P. Clearwater

Nicholas Colombo

Charlie Cornell

Hayley Cosner

George J. Cottell

Julianna M. Crandle

Michael Crowley

Daniel E. Cummins

James Dana

Spencer R. Dana

Joseph S. Danoski

Dominick DeSeta

Clare Della Valle

Evan M. Dempsey

Brooke K. Dennison

Frances Donahoe

Alivia Dreyer

Lucy Earl

Cassidy K. Egolf

Kyler Epstein

Amelia E. Fan

Harrison Fedor

Daniel Flickinger

Alexa Ford

Madison Fox

Samantha Gaidula

Emma Gibson

Alison Gilmore

Grace Gilmore

Kayleigh Glennon

Luke A. Glidewell

Marnie Granville

Alyssa Green

Yehoshua Griver

Peyton A. Gualtieri

Mara Hamm

James Hankee

Kirsten Hardy

Christopher T. Harris

Emily Harris

Rory M. Harris

Alexes Harvey

Erin Healey

Sadie H. Henzes

Adele Hollander

Robert M. Horvath

Sidney E. Horvath

Rachel Hunter

Varun Iyengar

Corinne M. Jacoby

Spencer D. Janus

Sean Kane

Matthew Kelleher

Caroline Kelly

Thomas J. Kerrigan

Keane Kiat

Andrew B. Kirtley

Rachel E. Klein

Emily Klien

Emily Knoepfel

Shaelyn L. Kobrynich

Lauren Koczwara

Kenneth Kovaleski

Catherine Anne Kupinski

Isabel Lam

Kylie Loughney

Brian P. Lynott

Michael Malone

Anna Marchetta

Olivia Marchetta

Zoe McGlynn

Anne McHale

Santino R. Medico

Shervin Mokhtari

Paige Moletsky

Matthew L. Molnar

Alexandra R. Moore

Tova R. Myers

Angela Natale

Louis Natale

Faatihah Nayeem

Allison Nealon

Ryan P. O’Malley

Connor Ocwieja

Jarred J. Ocwieja

Elif Z. Onat

Eisela Pasko

Disha Patel

Himani Patel

Jenna Patel

Madison E. Perkins

Audrey E. Phillips

Julia Poulson-Houser

Michael Pusateri

Jakob R. Quanbeck

Christian Ragnacci

Andrew Rama

Zachary A. Roditski

Holly Ross

Nina S. Sampogne

Jenna Scarfo

Natalie Schoen

Abigail E. Schrader

Quinton I. Schultz

Gordon A. Segall

Jack Slusser

Carson J. Smith

Lucy E. Specht

Rebekah Spott

Ian G. Stanton

Ian Stevens

Morghan Stiles

Colby Stoner

Benjamin Storey

Sean Sullivan

John Supanek

Clare M. Sykes

Jacob E. Thomas

Makenna Thorpe

Corey Tokash

Gianna E. Toth

Sam Traweek

Stephan L. Tserovski

Maria H. Tully

William Tung

Chance VanSickle

Nicola Veniamin

Andrea Walcott

Zachary M. Walter

Hanwen Wang

Preston R. Waters

Joshua Weiland

Jacob Weinberg

Zachary Wheeland

Ty H. Wilmot

12th grade

Luke T. Abdalla

Correalle Altier

Justin R. Altieri

Caroline G. Ames

Emma K. Arbuckle

Rachel Asante

Samuel Babushko

Madison Badalamente

Shannon E. Baransky

Joseph Barcia

Bryan Barlow

Jeffrey Barlow

Natalie Bartels

Sarah N. Bath

Danielle Beamish

Brandon Beck

Akshat R. Bharadwaj

Alexa Boersma

Olivia M. Boeth

Elizabeth Bonczek

Anna E. Bonsick

Tyler R. Bormann

Noah Braid

Luke H. Brauer

Suzanna Brock

Mikaila L. Brown

Morgan Bruno

Ray Bulls

Matthew Calvey

William S. Cardone

William P. Carlin III

Michael Carlini

Marina Castellano

Edmund Champlin

Ashley Chrysler

Vincent Crandle

Amia N. Cuellar

Robert Curran

Aiden P. Curry

Brynn Dana

Arla G. Davis

Clayton Davis

Shawn DeFazio

Kearson A. Dorr

Eric Duggan

Jaden S. Dzedzy

Angelo Fazio

Alison Fiorillo

Ryan Flynn

John Frantz

Richard Fried

George Frietto

Marco Gabriel

Oliviah M. Gearhart

Jacob Gerardi

Jacob Gerega

Jakob K. Giglia

Matthew Glancey

Abigail M. Greskovic

Daniel P. Habeeb

Stephen Haggerty

Megan A. Healey

Danielle F. Heine

Emma F. Holbrook

Abigail Howey

Hannah M. Hughes

Mohammed M. Iftekhaar

Keena Jackson

Scott Jacoby

Ashley Jordan

Kathleen D. Jordan

Bridget C. Jubon

Owen Kaeb

Linley Keisling

Connor Kelleher

Daniel T. Kelleher

Andrew J. Keris

Olivia R. Kerrigan

Zachary J. Kierzkowski

Rachel N. Klien-Hart

Trey A. Koehler

Mikayla Kohanski

Nina E. Kozar

Connor R. Kryeski

Michaelene Kulig

Amber L. Kusma

Anthony M. Lionetti

Joseph W. Lisk

Nicolas A. Lombardi

Kira M. Loomis

Masen J. Lounsbery

Emily L. Lozinger

Lauren Ludwikowski

Carlee N. MacPherson

Nicholas Madera

Meghan E. Marion

Camille Marquardt

Calista Marzolino

Shane C. McGinley

Jane Mecca

Jessica Mendo

Aiden P. Messett

Andrew Miller

Eryn J. Miller

Caleb Molitoris

Destiny Moon

Aidan Mullen

James Myers

Jacob Naholnik

Connor Napierala

Andrew J. Nealon

Jack Nealon

Gerald C. Newman

Gerron L. Niemann

Brandon K. Norris

Samuel R. Northup

Nicholas Notari

Molly O’Malley

Tyler J. Opeil

Modupe V. Osuntokun

Leia M. Parry

Heet Patel

Mahir Patel

Kylie E. Patrick

Jordan Patterson

Alexandra M. Perfilio

Cameron Pettinato

Jacob R. Petty

Emily Phillips

Liam P. Pitchford

Aidan Price

Elizabeth J. Pronitis

Joshua Przekop

Sara J. Regni

Ashley Reiner

Sawyer J. Rippon

Jacob W. Rosentein

Kailey Rothenberger

Sydney N. Rothka

Zachary D. Rundell

Kaylee S. Salony

Sloan Seid

Gabriella Sesso

Noah Shields

Ryan Siebecker

Kyra Sladicki

Carter W. Smith

Krutik Solanki

Julia Spindler

Jessica Stafursky

Isabella Stanton

Lauren Strain

Olivia Stuenzi

Greg Sweeney

Madelyn R. Sykes

Tamane Takehara

Brennan J. Tates

Connor Thorpe

George P. Tinsley

Madison Tricarico

Rhiannon Tucker

Collin Tully

Nathan D. Van Fleet

Taryn C. Wells

Tori M. Wells

Jacob Wescott

Katerina J. Williams