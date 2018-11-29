S. ABINGTON TWP — Abnington Heights High School Principal Andrew Snyder announced the first quarter honor roll for the 2018-19 school year as follows.
Ninth grade
Lucy Abdalla
Howard J. Acla
Christopher A. Albright
Isabella Allen
Evan Andrews
Caleb R. Arbuckle
Margaret Armstorng
Rida Ashraf
Faik S. Atak
Anabella A. Begley
Julia Bereznak
Cameryn Berry
Jamison C. Bessoir
Quentin A. Birch
Tyler Bowen
Hudson Brown
James Burke
Isaac Caminero
Norah M. Carey
Alina Chopko
Chris Clauss
Connor M. Clearwater
Colleen V. Cole
Samantha M. Conover
Chloe Conway
Tawni L. Coronel
Justina M. Covello
Colin Cremard
Gracy Crisostomo
Aidan Crum
Mason R. Cuff
Griffin P. Curtin
Paul T. Cutrufello
Karen M. Daly
Allison M. Dammer
Xander Davis
Tomas A. de los Rios
Riley Dempsey
Nicholas P. Deremer
Kyla M. Dixon
Danylo Dmytryshyn
Steven Dong
Julie C. Dzikowski
Claire Evans
Cody Evans
Alicia Farrell
Avery Fiorillo
James Flickinger
Bryce Florey
Sophia E. Foster
Elizabeth Franchetti
Molly F. Gaffney
Cinthia K. Garcia
Christopher T. Gardner
Giovanni Giacometti
Phoebe A. Glidewell
Andrew W. Greene
Kevin Guditus
Charlotte Haggerty
Alexandra D. Hansen
Emily M. Hansen
James Healey
Megan Heard
Adrian Heffley
Stephanie Hicks
Hunter Hildebrand
Caroline E. Hobbie
Lydia Hodge
Shannon E. Horgan
Brynn A. Hughes
Emma E. Hughes
Heidi Hughes
Delaney Jayne
Collin Jenkins
Elina Joshi
Bo J. Judson
Madison A. Kayal
Annie J. Kazmierski
Elizabeth Keisling
Paige Keisling
Carson Kelleher
Trevor P. Keller
Alexander M. Keris
Farina Khan
Luke A. Klamp
Cole B. Kroptavich
Gianna Kubic
Zachary A. Kusma
Christopher R. LaCoe
Gavin LaCoe
Lauren Lefchak
Kayleigh Leonard
Christian Lezinski
Bryn E. Lindsay
Kayla M. Locker
Baylor Lounsbery
Leah Ludwikowski
Kyla Lynch
Emma V. Lynn
Hutchison Lynott
Justin Mabie
James C. MacPherson
Kendall Madera
Shameena Maharaj
Nicholas F. Maletta
Megan E. Malone
Julia I. Manning
Michael S. Marion
Isabella C. Martin
Braeden Mathers
Yoshihiko Matsui
Marian Mensah
Helena Mokhtari
Falina Mucovic
Evan D. Musgrave
Gavin Myers
Kathleen Nealon
Katherine O’Brien
Noah R. O’Malley
Quinn O’Malley
Buse Z. Onat
Avery Orbin
Joshua Parfrey
Jay Patel
Marni L. Pentasuglio
Robyn Perrotti
Isabella Peters
Nicholas Peters
Sarah E. Petry
Mark J. Pettinato
Margrette G. Phillips
Lily J. Polizzi
Dominic Potis
Griffin Price
Nathaniel Puksta
Brian M. Radle
Jordan E. Radle
Kalyssa M. Reilly
Donald J. Rosenkrans
Gavin Ross
Gianna Sabatini
Ryan J. Salony
Eleanor Saunders
Salvatore B. Schiavone II
Breeanne L. Schmig
Benjamin Schneider
David F. Schuster
Anna Scoblick
Margaret M. Seechock
Dominic Selvenis
Thomas J. Sheeran
Johnpaul Shields
Eric J. Simakaski
Avery J. Smith
Elliana X. Smith
Aiden J. Snyder
Shelby Sobolewski
Nathan Sompel
Allen T. Stankiewicz
Michael Stanton
Morgyn P. Steenback
Nathan Steenback
Jakob W. Stevens
Avynne L. Storey
James Strain
Jonathan Strain
Kristopher M. Suggs
Maya Sullum
Elana Supanek
Andrew K. Sutton
Ronald Thomas
Liv K. Thompson
Adam Tinkelman
Robert Tricarico
Meghan Van Wert
Camden Vaughn
Troy Venesky
Cole Vida
Paige A. Watt
Jerome Wheeler
Jared P. White
Kaylin E. Wilbur
Audrey Wynn
Eleanor Yale
10th grade
Corey Abel
Joseph Adams
Maria Adonizio
Olivia Albright
Jacob S. Anderson
John Arcangelo
Olivia Arcuri
Kylie M. Augis
Zachary M. Ayers
Zachery L. Bator
Isabelle Bernard
Emma S. Blakiewicz
Seth T. Blakiewicz
Zachary Boersma
Russell Booth
Jhilik Bose
Gray-Paul Bossi
Claire E. Boyle
Julia Braatz
Abigail Brock
James W. Brown III
Reilly Brown
Samantha Brown
Emily Burke
Haley C. Callahan
Sofia G. Capozzi
Isabella Cappellano-Sarver
Maggie K. Carper
Sailor Castellano
Rachael V. Chastain
Cole Chichura
Nicholas Clark
Casey Cleary
Seth Colan
Jules S. Colombo
Evan J. Cummings
Mariel G. Curra
Sahil Dalsania
Bryn Daniels
Haddy G. Davis
John A. Deibert
Connor Dempsey
Rachel Dempsey
Zoe Detter
Joseph Dougherty
Hailey P. Driesbaugh
Kevin Duong
Noah Durkin
Noelle K. Fantanarosa
Amelia J. Farry
Emily Fick
Ally Fink
Luke Gardiner
Ethan Gavin
Scott Gilbert
Jordin Giovagnoli
Jeremy Golden
Ronald Graff
Delaney Greenish
Talya Grimaldi
Brandon F. Grogan
Ashley Hamilton
Sydney A. Hauk
Lauren Heine
Isabella M. Hewitt
Isabel R. Holland
Adin Hopkins
Sarah Horne
Shaine Hughes
Nia Ivanov
Joshua Jayne
Angel S. Jefferson
Harry D. Johnson III
Liam Jordan
Derek Justave
Delaney J. Kaeb
Hayley Kane
Iwo Kasperkowicz
Makayla Keoonela
Jadd Khalil
Justine Klotz
Claudia N. Kozar
Alexander Krentisky
Bennett L. Kubic
Clarke Kupinski
Cara LaBelle
Julia LaCoe
Morgan Langan
Ava M. Leach
Ethan Levine
Kohl H. Lindaman
Erin Lipkus
Kristin Lipkus
Maxmillian C. Loiacono
Lauren A. Lombardo
Nicholas Lowe
Madeline J. Lucas
Avery Maciak
Abigail Marion
Mary C. Marion
Gianna Marturano
Emily McCabe
Faith A. McCarroll
Willow McDonald
Mattie McGuinness
Madeline A. Meckwood
Luciano Medico
Rahique Mirza
Jewel Mitchell
Jolene E. Morais
Victoria J. Morris
Emily Mott
Jaina D. Mucovic
Riley E. Muherin
Allison G. Murray
Kyle Nealon
John Nzasi
Mark Nzasi
Mary V. O’Brien
Sydney O’Neil
Richard J. Padula
David Paramo
Arnav J. Patel
Dilan Patel
Jordan A. Patrick
Tyler Petty
Grace M. Phillips
Noelle Prisco
Gavin T. Pryle
Kayla Przekop
Liam Raino
Joseph J. Rama
Kyra Reese
Conal W. Richards
Camille Rillstone
Michael Rodyushkin
Colin T. Rooney
Frank Rosenski
Joshua Schneider
Kylie Schultz
Eric Schuster
Domenica Scott
Kaitlyn C. Seechock
Sabriya Seid
Elle Seyer
Jainil A. Shah
Sarah Siddiqui
Elyse Simakaski
Roy S. Slavin
Brooke Sorensen
Abigayle Steenback
Jacob Stevens
William Stevens
Jason C. Thiel
Trevor Thomas
Ryan I. Tinkelman
Sydney N. Vachino
Adam Vale
Emma R. Wagner
Lily Wagner
Charles D. Warholak
Erin Wasko
Madison E. Watkins
Samuel Weis
Lily V. Whetsell
Bailey L. White
Hanna R. White
Chris Wickenheiser
Sean Wilkerson
Justin B. Williams
Isabella T. Wisenburn
11th grade
Erin Albright
Zachary Allen
Makenzie M. Allred
Nathaniel Armstrong
Nihal S. Arslan
Brett Beemer
Lauren Berry
Jillian Bird
Noah M. Bolus
Julia Brown
William Brown
Tristan P. Burns
Samuel Casimir
Raymond Chen
Dillon P. Clearwater
Nicholas Colombo
Charlie Cornell
Hayley Cosner
George J. Cottell
Julianna M. Crandle
Michael Crowley
Daniel E. Cummins
James Dana
Spencer R. Dana
Joseph S. Danoski
Dominick DeSeta
Clare Della Valle
Evan M. Dempsey
Brooke K. Dennison
Frances Donahoe
Alivia Dreyer
Lucy Earl
Cassidy K. Egolf
Kyler Epstein
Amelia E. Fan
Harrison Fedor
Daniel Flickinger
Alexa Ford
Madison Fox
Samantha Gaidula
Emma Gibson
Alison Gilmore
Grace Gilmore
Kayleigh Glennon
Luke A. Glidewell
Marnie Granville
Alyssa Green
Yehoshua Griver
Peyton A. Gualtieri
Mara Hamm
James Hankee
Kirsten Hardy
Christopher T. Harris
Emily Harris
Rory M. Harris
Alexes Harvey
Erin Healey
Sadie H. Henzes
Adele Hollander
Robert M. Horvath
Sidney E. Horvath
Rachel Hunter
Varun Iyengar
Corinne M. Jacoby
Spencer D. Janus
Sean Kane
Matthew Kelleher
Caroline Kelly
Thomas J. Kerrigan
Keane Kiat
Andrew B. Kirtley
Rachel E. Klein
Emily Klien
Emily Knoepfel
Shaelyn L. Kobrynich
Lauren Koczwara
Kenneth Kovaleski
Catherine Anne Kupinski
Isabel Lam
Kylie Loughney
Brian P. Lynott
Michael Malone
Anna Marchetta
Olivia Marchetta
Zoe McGlynn
Anne McHale
Santino R. Medico
Shervin Mokhtari
Paige Moletsky
Matthew L. Molnar
Alexandra R. Moore
Tova R. Myers
Angela Natale
Louis Natale
Faatihah Nayeem
Allison Nealon
Ryan P. O’Malley
Connor Ocwieja
Jarred J. Ocwieja
Elif Z. Onat
Eisela Pasko
Disha Patel
Himani Patel
Jenna Patel
Madison E. Perkins
Audrey E. Phillips
Julia Poulson-Houser
Michael Pusateri
Jakob R. Quanbeck
Christian Ragnacci
Andrew Rama
Zachary A. Roditski
Holly Ross
Nina S. Sampogne
Jenna Scarfo
Natalie Schoen
Abigail E. Schrader
Quinton I. Schultz
Gordon A. Segall
Jack Slusser
Carson J. Smith
Lucy E. Specht
Rebekah Spott
Ian G. Stanton
Ian Stevens
Morghan Stiles
Colby Stoner
Benjamin Storey
Sean Sullivan
John Supanek
Clare M. Sykes
Jacob E. Thomas
Makenna Thorpe
Corey Tokash
Gianna E. Toth
Sam Traweek
Stephan L. Tserovski
Maria H. Tully
William Tung
Chance VanSickle
Nicola Veniamin
Andrea Walcott
Zachary M. Walter
Hanwen Wang
Preston R. Waters
Joshua Weiland
Jacob Weinberg
Zachary Wheeland
Ty H. Wilmot
12th grade
Luke T. Abdalla
Correalle Altier
Justin R. Altieri
Caroline G. Ames
Emma K. Arbuckle
Rachel Asante
Samuel Babushko
Madison Badalamente
Shannon E. Baransky
Joseph Barcia
Bryan Barlow
Jeffrey Barlow
Natalie Bartels
Sarah N. Bath
Danielle Beamish
Brandon Beck
Akshat R. Bharadwaj
Alexa Boersma
Olivia M. Boeth
Elizabeth Bonczek
Anna E. Bonsick
Tyler R. Bormann
Noah Braid
Luke H. Brauer
Suzanna Brock
Mikaila L. Brown
Morgan Bruno
Ray Bulls
Matthew Calvey
William S. Cardone
William P. Carlin III
Michael Carlini
Marina Castellano
Edmund Champlin
Ashley Chrysler
Vincent Crandle
Amia N. Cuellar
Robert Curran
Aiden P. Curry
Brynn Dana
Arla G. Davis
Clayton Davis
Shawn DeFazio
Kearson A. Dorr
Eric Duggan
Jaden S. Dzedzy
Angelo Fazio
Alison Fiorillo
Ryan Flynn
John Frantz
Richard Fried
George Frietto
Marco Gabriel
Oliviah M. Gearhart
Jacob Gerardi
Jacob Gerega
Jakob K. Giglia
Matthew Glancey
Abigail M. Greskovic
Daniel P. Habeeb
Stephen Haggerty
Megan A. Healey
Danielle F. Heine
Emma F. Holbrook
Abigail Howey
Hannah M. Hughes
Mohammed M. Iftekhaar
Keena Jackson
Scott Jacoby
Ashley Jordan
Kathleen D. Jordan
Bridget C. Jubon
Owen Kaeb
Linley Keisling
Connor Kelleher
Daniel T. Kelleher
Andrew J. Keris
Olivia R. Kerrigan
Zachary J. Kierzkowski
Rachel N. Klien-Hart
Trey A. Koehler
Mikayla Kohanski
Nina E. Kozar
Connor R. Kryeski
Michaelene Kulig
Amber L. Kusma
Anthony M. Lionetti
Joseph W. Lisk
Nicolas A. Lombardi
Kira M. Loomis
Masen J. Lounsbery
Emily L. Lozinger
Lauren Ludwikowski
Carlee N. MacPherson
Nicholas Madera
Meghan E. Marion
Camille Marquardt
Calista Marzolino
Shane C. McGinley
Jane Mecca
Jessica Mendo
Aiden P. Messett
Andrew Miller
Eryn J. Miller
Caleb Molitoris
Destiny Moon
Aidan Mullen
James Myers
Jacob Naholnik
Connor Napierala
Andrew J. Nealon
Jack Nealon
Gerald C. Newman
Gerron L. Niemann
Brandon K. Norris
Samuel R. Northup
Nicholas Notari
Molly O’Malley
Tyler J. Opeil
Modupe V. Osuntokun
Leia M. Parry
Heet Patel
Mahir Patel
Kylie E. Patrick
Jordan Patterson
Alexandra M. Perfilio
Cameron Pettinato
Jacob R. Petty
Emily Phillips
Liam P. Pitchford
Aidan Price
Elizabeth J. Pronitis
Joshua Przekop
Sara J. Regni
Ashley Reiner
Sawyer J. Rippon
Jacob W. Rosentein
Kailey Rothenberger
Sydney N. Rothka
Zachary D. Rundell
Kaylee S. Salony
Sloan Seid
Gabriella Sesso
Noah Shields
Ryan Siebecker
Kyra Sladicki
Carter W. Smith
Krutik Solanki
Julia Spindler
Jessica Stafursky
Isabella Stanton
Lauren Strain
Olivia Stuenzi
Greg Sweeney
Madelyn R. Sykes
Tamane Takehara
Brennan J. Tates
Connor Thorpe
George P. Tinsley
Madison Tricarico
Rhiannon Tucker
Collin Tully
Nathan D. Van Fleet
Taryn C. Wells
Tori M. Wells
Jacob Wescott
Katerina J. Williams