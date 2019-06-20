Graduating members of the Abington Heights High School class of 2019 include:
Luke Thomas Abdalla
Emily Linn Albright
Correalle Jeananne Altier
Justin Ray Altieri
Caroline Grace Ames
Alyssa Boese Angelicola
Emma Katherine Arbuckle
Jasiah Abdul-Hafeez Arnold
Rachel Ama Asante
Samuel Holt Babushko
Madison Lee Badalamente
Shannon Elizabeth Baransky
Joseph Henry Barcia
Bryan Edward Barlow
Jeffrey Martin Barlow
Natalie Marie Bartels
Sarah Natalia Bath
Danielle Leigh Beamish
Richard James Beccaloni
Brandon James Beck
Breyana Nicole Beemer
Ryelee Ann Benedict
Akshat Rajaram Bharadwaj
Alexa Joy Boersma
Olivia Megan Boeth
Elizabeth Bonczek
Anna Elizabeth Bonsick
Bryanna Marie Boozer
Tyler Roy Bormann
Alyssa Lynn Bowen
Noah Gabriel Braid
Luke Hans Brauer
Suzanna Rose Brock
Aleya Lin Ann Brown
Mikaila Lee Brown
Morgan Bruno
Destiny Marie Burdett-Moon
Isabella Joan Butkiewicz
Emily Rose Cacioppo
Christopher Peter Callahan
Matthew James Calvey
William Scott Cardone
William Philip Carlin III
Michael Anthony Carlini
Marina Izabella Castellano
Edmund Richard Champlin
Jessica Jean Chopko
Nicholas Chopko
Ashley Anne Chrysler
Jack Bui Clegg
Victoria Ines Cole
Vincent Michael Crandle
Amia Naveah Cuellar
Robert James Curran
Aiden Peter Curry
Brynn Noor Dana
Arla Gin Davis
Clayton Gary Davis
Shawn Vincent DeFazio
George Joseph DeQueiroz
Kearson Ann Dorr
Seth David Drake
Tyler Driesbaugh
Abigail Joy Duffield
Douglas Duguay
Eric Theodore Duggan
Jaden Skye Dzedzy
Daniel Mason Evans
Angelo Anthony Fazio
Alison Jenna Fiorillo
William Benjamin Fischer
Ryan Thomas Flynn
John Ernest Frantz
Michael Benjamin Frazier
Kyle Evin Frederick
Richard Thomas Fried
George Anthony Frietto
Marco Carmen Gabriel
Oliviah May Gearhart
Jacob Louis Gerardi
Caleb Benjamin Gercken
Jacob Paul Gerega
Benjamin Michael Gibson
Jakob Konnor Giglia
Graham Michael Gilmore
Matthew Joseph Glancey
John Padraig Graham
Abigail Marie Greskovic
Nina Patrice Gurganus
Daniel Paul Habeeb
Stephen Dominic Haggerty
Neil Timothy Harding
Cierra Susan Harris
John Hager Harris
Megan Ann Healey
Danielle Frances Heine
Sophia Elizabeth Hlavac
Christopher Michael Hobbie
Emma Frances Holbrook
Stephenie Elaine Horne
Abigail Elizabeth Howey
Sophia Josephine Hudanich
Hannah Marie Hughes
Mohammed Mustafa Iftekhaar
Ethan Shaw Itterly
Keena Lee Jackson
Scott William Jacoby
Noah Richard Johnson
Magnolia Elizabeth Jones
Alex Chase Jordan
Ashley Elizabeth Jordan
Kathleen Doris Jordan
Bridget Claire Jubon
Owen David Kaeb
Christopher Eugene Kane
Linley Elizabeth Keisling
Connor Martin Kelleher
Daniel Troy Kelleher
Andrew Joseph Keris
Olivia Rose Kerrigan
Zachary John Kierzkowski
Rachel Noel Klien-Hart
Ralph John Knott
Trey Adrik Koehler
Mikayla Marie Kohanski
Nina Elisabeth Kozar
Kaylee Marie Kresge
Conor Raymond Kryeski
Michaelene Ann Kulig
Amber Louise Kusma
Evanna Francesca Lello
Joseph Stephen Lewis
Anthony Michael Lionetti
Joseph William Lisk
Nicolas Anthony Lombardi
Kira Marie Loomis
Masen Joan Lounsbery
Emily Lynn Lozinger
Lauren Ann Ludwikowski
Nicole Diane Lynn
Carlee Nicole MacPhersonm
Nicholas James Madera
Antonio Myles Maletta
Meghan Elizabeth Marion
Camille Ann Marquardt
Calista Anne Marzolino
Nicholas Anthony McGarry
Shane Cole McGinley
James Leo McGrail
Jane Marie Mecca
Jessica Faith Mendo
Aiden Patrick Messett
Andrew Thomas Miller
Eryn Juliana Miller
Caleb Christian Molitoris
Leah Danae Mooney
Elizabeth Morris
Aidan Alexander Mullen
James Scott Myers
Jacob Michael Naholnik
Connor Six Napierala
Andrew John Nealon
John Paul Nealon
Christopher Harold Newell
Gerald Conor Newman
Gerron Lynette Niemann
Brandon Kiichi Norris
Samuel Rocco Northup
Nicholas John Notari
Emmanuel Mwendwa Nzasi
Molly Elizabeth O’Malley
Tyler Joseph Opeil
Modupeoluwa Victoria Osuntokun
Matthew Gerard Pacyna
Emily Lynn Parry
Leia Mae Parry
Katelyn Elizabeth Pasco
Heet Nirmeshkumar Patel
Mahir Hitesh Patel
Kylie Elizabeth Patrick
Jared Scott Patten
Jordan Kayla Patterson
Alexandra Marie Perfilio
Jenna Nicole Perfilio
Cameron Joseph Pettinato
Jacob Richard Petty
Sadie Grace Petty
Emily Margaret Phillips
Liam Philip Pitchford
Aidan Joseph Price
Elizabeth Julia Pronitis
Joshua Peter Przekop
Nathaniel Richard Publik
Emily Elizabeth Purdy
Andrea Ramírez Rivera
Sara Jessica Regni
Ashley Marie Reiner
Elizabeth Catherine Rembecki
Hunter Thomas Riiff
Sawyer James Rippon
Jacob William Rosenstein
Kailey Elizabeth Rothenberger
Sydney Nicole Rothka
Jessica Lynn Ruehle
Zackary Don Rundell
Kaylee Shay Salony
Austin Michael Savaro
Xandra Elizabeth Mae Schmig
Bailey Daniel Scholonas
Ashlyn Elizabeth Schultz
Lucas Reese Schultz
Sloan Andrew Seid
Gabriella Marie Sesso
Katherine Quinn Sheeran
Noah John Shields
Ryan William Siebecker
David Sincavage
Kyra Liana Sladicki
Armon Elliott Smith
Carter Wallace Smith
Krutik Jayeshkumar Solanki
Julia Morgan Spindler
Jessica Rose Stafursky
Isabella Rose Stanton
Lauren Elizabeth Strain
Olivia Grace Stuenzi
Gregory James Sweeney
Madelyn Rose Sykes
Tamane Takehara
Derek Charles Tartaglione
Brennan Jude Tates
Joshua Meyer Thal
Colten Austin Thompson
Sophie Blythe Thompson
Connor Scott Thorpe
George Patrick Tinsley
Kevin Michael Toroni
Madison Haley Tricarico
Rhiannon Elizabeth Tucker
Collin James Tully
Nathan Danyle Van Fleet
Fiona Elizabeth Walsh
Jack Henry Wasko
Taryn Caroline Wells
Tori Michelle Wells
Jacob Logan Wescott
Erika Alaine Williams
Katerina Justine Williams
Matthew Thomas Woronchuk
Justin Michael York
Jared Michael Zerblas
EMMA BLACK / STAFF PHOTOGRAPHER